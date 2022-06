Polícia Rodoviária inicia operação Corpus Christi nas rodovias da região

A Polícia Militar Rodoviária realiza desde às 00h de hoje, 15, até às 23h59 de domingo, 19, a operação “Corpus Christi” nas estradas de toda a região. A operação contará com um reforço no efetivo, promovendo ações para proporcionar mais segurança a todos os usuários nas estradas. O 3°BPR estará presente como todo efetivo operacional empregado.

Durante os dias de operação, o policiamento rodoviário terá como objetivo a busca por melhores condições de tráfego para proporcionar mais segurança aos motoristas. A ação também terá foco no comportamento dos condutores afim de coibir infrações como: embriaguez ao volante, observação dos limites de velocidade na via, uso indevido do celular ao volante, orientações e cuidados aos pedestres e ciclistas em locais de risco.

Portanto, o objetivo principal da operação é salvar vidas, diminuir os acidentes e coibir as infrações de trânsito.