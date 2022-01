Polícia Rodoviária encontra mais de 100 kg de maconha em veículo

Uma mulher de 25 anos e um rapaz de 23 foram presos em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária, por tráfico de drogas.

Informações do boletim de ocorrência dizem que por volta das 14h30 de ontem (30), os policiais faziam o patrulhamento de rotina pela rodovia Washington Luis próximo à loja Leroy Merlin, quando viram um veículo Ford Ka branco em atitude suspeita. Por duas vezes o veículo teria tentado acessar alças de saída da rodovia, mas retornou para a via.

Imediatamente os policiais deram ordem de parada e dentro do carro estava o casal. No porta malas eles encontraram cinco fardos com maconha e no assoalho, no banco traseiro mais dois fardos. No total, a droga pesou pouco mais de 103 quilos.

O casal disse que saiu de Belo Horizonte (MG) para pegar o entorpecente em Três Lagoas (MS) e leva-lo até a capital mineira. O rapaz disse que tinha uma dívida e teria sido obrigado a fazer a viagem. Para isso receberia R$ 5 mil, sendo que repassaria R$ 2 mil para a namorada.

O casal foi preso e levado para a Central de Flagrantes e ficou à disposição da justiça. Todo o entorpecente foi apreendido.