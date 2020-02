Polícia Rodoviária apreende anabolizantes contrabandeados e prende motorista na região

Abordagem ocorreu na Rodovia Barrageiros (SP-595), em Santa Fé do Sul/SP; indivíduo foi apresentado na Polícia Federal de Jales/SP.

Na manhã desta terça-feira (24), policiais militares rodoviários abordaram próximo do Km 101, da Rodovia Barrageiros (SP-595), em Santa Fé do Sul/SP, uma caminhonete GM/S10, com placas de Ilha Solteira/SP, conduzida por E.C.S., que estava transitando em atitude suspeita.

De acordo com informações, em vistoria veicular foram localizados: 105 frascos de 250 ml de anabolizante veterinário Vi-Gain; 20 frascos de 250 ml de anabolizantes veterinário AT-300 e dois galões de veneno regente 800 WC em pó total de 12 quilogramas; sem qualquer documentação fiscal.

Diante do exposto, o indivíduo e os produtos foram apresentados na Polícia Federal de Jales/SP, onde foi ouvido e permaneceu preso à disposição da Justiça.