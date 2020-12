Polícia procura homem que matou jovem em posto de combustíveis

A polícia procura por um homem suspeito de matar a tiros um jovem, de 26 anos, em um posto de combustíveis, no bairro Jardim Brasil, em Santa Adélia. O crime foi na manhã de sexta-feira (11).

O circuito de segurança do estabelecimento registrou o assassinato. Nas imagens, o suspeito, de 33 anos, aparece conversando com Giovani Gaspar no pátio do posto. Minutos depois, ele se afasta, saca a arma e efetua os disparos contra o rapaz.

O jovem ainda tenta desviar dos tiros, mas não consegue e cai no chão. Após a queda, o suspeito ainda dispara mais vezes e foge em uma moto. Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido após uma discussão. O motivo da briga está sendo investigado.

O autor do homicídio já foi identificado. As polícias Civil e Militar estão fazendo buscas na região.

DHoje Interior