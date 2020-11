Fernandópolis – Sessenta pessoas foragidas da Justiça estão sendo procurados pela polícia em Fernandópolis.

A lista é feita com base em informações da polícia estadual e a partir de critérios como a existência de mandado de prisão aguardando cumprimento, envolvimento do foragido em crimes graves e violentos.

Ou seja, o cidadão condenado que não se apresenta para cumprir a pena é considerado foragido.

A cidade com mais procurados pela polícia na região é Rio Preto, com 474 mandados em aberto.

Votuporanga aparece logo atrás com 92, seguida de Catanduva, com 83 mandados; Mirassol com 81; Fernandópolis, 64 mandados; Jales com 32; Tanabi e Santa Fé do Sul com menos de 40.