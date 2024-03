Crime ocorreu no dia 4 de março, em General Salgado (SP). Mulher dormia quando o suspeito invadiu a casa dela e começou a agredi-la; vítima tem medida protetiva de urgência contra ele

Segundo apurado pelo g1 e pela TV TEM, a mulher, que não vai ser identificada, foi para uma festa com uma prima e não atendeu às ligações do suspeito do crime, com quem manteve um relacionamento durante um ano e meio. Na madrugada, enquanto a vítima dormia, ele invadiu a casa dela e começou a agredi-la. Na ocasião, a mulher disse que o homem deu um soco no rosto dela, mordeu o braço e a esganou, antes de morder e arrancar parte do lábio dela. Depois das agressões, ele fugiu.