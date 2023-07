EM CARDOSO: homem arranca pedaços da orelha da companheira e é preso por violência doméstica

Policiais militares da 5ª Cia de Cardoso prenderam em flagrante um homem autor de tentativa de feminicídio contra sua companheira.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, após a PM ser comunicada da ocorrência de violência doméstica pelo bairro Calebe, a equipe policial se deslocou com apoio do comandante da Companhia a para o local dos fatos, onde fez contato as testemunhas que informaram que o autor havia tentado matar sua amásia a golpes de faca, sendo impedido e se evadindo pelos fundos da residência.

Foi feito contato com a vítima para obter mais informações, sendo que a mesma se encontrava pela Santa Casa de Cardoso e apresentava lesões nas duas orelhas, as quais foram arrancados pedaços com mordidas desferidas pelo agressor. Os policiais militares iniciaram diligências sendo que pela Rodovia Péricles Bellini – km152 o autor foi localizado e preso.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária de Votuporanga, permanecendo o agressor preso à disposição da Justiça.

VOTUNEWS