Polícia prende criminoso que roubou e matou pedreiro em semáforo de Rio Preto

Um indivíduo de 29 anos foi preso no fim da noite desta última sexta-feira, (22/12/2023), suspeito de matar e roubar um pedreiro em um semáforo de São José do Rio Preto (SP), na última terça-feira, (19/12).

Conforme a Gazeta mostrou, o pedreiro Sérgio Luiz de Souza, de 52 anos, estava de moto e com a esposa na garupa na Avenida Mirassolândia, quando foi rendido pelo criminoso. Ele foi baleado no rosto e acabou morrendo.

O assaltante pegou a motocicleta, mas a moto parou e ele rendeu um motorista que estava saindo com um carro. O autor fugiu com o automóvel, que foi abandonado e recuperado no bairro Solo Sagrado.

De acordo com a Polícia Civil, no dia do crime, imagens de câmeras de monitoramento de empresas próximas ao local do crime mostram que o suspeito segue a pé pelo local dos fatos, com um capacete, próximo a um ponto de ônibus, onde aguarda o motociclista parar no semáforo para cometer o crime. Ele escolhe a vítima, que havia acabado de sair de um supermercado próximo e age em seguida.

Através das investigações, as equipes da DIC conseguiram identificar o suspeito, que tem 29 anos. Enquanto equipes realizavam campana para prender o suspeito em seu endereço, ele tentou assaltar uma mercearia no bairro Macedo Teles I. O proprietário e clientes entraram em luta corporal e conseguiram desarmar o autor, que em seguida foi contido até a chegada da Polícia Militar.

Ao analisar a arma do suspeito, os policiais notaram que um dos cartuchos estava “picotado”, ou seja, houve tentativa de disparo, provavelmente contra o comerciante, que por pouco não foi atingido e morto. Os policiais então foram ao local e prenderam o criminoso em flagrante.

Com o autor foi apreendido o capacete que aparece nas imagens de circuitos de segurança. Ele está preso em flagrante, porém o delegado que cuida do caso irá pedir sua prisão temporária no inquérito instaurado para apurar o crime de latrocínio.

O crime causou grande comoção na cidade e também região. O pedreiro havia se casado no último sábado (16/12).