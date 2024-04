Idoso morre em acidente na BR-153 após ser atingido por carreta

Um trágico acidente tirou a vida de um homem de 76 anos na manhã desta sexta-feira (19), na BR-153, próximo a Bady Bassitt (SP). O idoso foi atropelado por uma carreta boiadeira, conforme relatos da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O incidente ocorreu no quilômetro 78 da rodovia, resultando em ferimentos fatais para o idoso, que veio a óbito no local do acidente. Devido à necessidade de investigação pericial, parte da via teve que ser interditada temporariamente.