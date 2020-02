Polícia prende 13º suspeito em operação que investiga desvios de recursos na área da saúde

Durante operação, policiais cumpriram mandados em pelo menos três cidades da região noroeste paulista. Computadores e documentos foram apreendidos.

Em Fernandópolis, equipes estiveram na casa e escritório de suspeitos. Eles também foram na sede da Secretaria de Recursos Humanos da prefeitura, onde um dos investigados trabalha, no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e no Instituto de Reabilitação Lucy Montoro.

O advogado de defesa do ex-deputado confirmou que a prisão dele é temporária, inicialmente de cinco dias, e negou o envolvimento do cliente com qualquer tipo de irregularidade.

“Eles estão levando a coisa de uma maneira que está resvalando em uma sujeira que não vai ser descoberta porque não existe”, diz Ricardo Franco.