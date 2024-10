Polícia Militar recupera duas motos furtadas em Rio Preto; criança de 10 anos estava envolvida

A Polícia Militar de São José do Rio Preto recuperou na noite desse domingo (27) duas motos furtadas no bairro Alvorada. Durante patrulhamento, os policiais abordaram um motociclista que, ao perceber a aproximação da equipe, ficou nervoso, abandonou a moto e correu para uma casa. Logo em seguida, outra moto se aproximou e foi parada. O condutor, uma criança de apenas 10 anos, disse que pegou o veículo a pedido do tio para comprar refrigerante.



A casa indicada pelo menor estava fechada e o tio não foi localizado. Durante a abordagem, a criança confessou que, junto com outras pessoas, havia furtado a moto em Mirassol dias antes. O outro motociclista, de 30 anos, foi preso após a verificação de que a moto que conduzia tinha o chassi suprimido e era fruto de um furto. Ele afirmou que comprou o veículo por R$ 6 mil.

Os dois veículos foram apreendidos, sendo que um deles já foi devolvido ao proprietário. O homem de 30 anos foi detido por receptação e corrupção de menor, enquanto a criança foi liberada para a mãe. A Polícia Civil segue investigando o caso.