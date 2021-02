Polícia Militar recupera celular furtado em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma equipe da Polícia Militar de Votuporanga recuperou, neste final de semana, um celular furtado pela cidade. O celular foi recuperado no bairro Matarazzo.

Durante patrulhamento pelo bairro, os policiais se depararam com um indivíduo, identificado como F.B.S., que ao notar a chegada da polícia demonstrou certo nervosismo.

Após ser abordado, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, mas, ao fazer a pesquisa de IMEI do celular que o mesmo portava, foi constatado que o aparelho havia sido furtado no dia 02 de fevereiro deste ano, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga.

Os policiais deram voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido até a Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado.