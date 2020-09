Polícia Militar prende morador de Álvares Florence por posse ilegal de arma de fogo

Homem de 35 anos, que reside na área rural do município, foi solto após pagamento de fiança no valor de R$ 3 mil e, deve responder em liberdade.

Na noite desta sexta-feira (18), policiais militares da Equipe Charlie realizavam patrulhamento, com apoio do CGP III, quando foram informados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) que disparos de arma de fogo teriam sido escutado em uma propriedade rural, as margens da Rodovia Péricles Belini (SP-461), no trecho que liga Votuporanga/SP à Álvares Florence/SP.

De acordo com informações, ao averiguarem a denúncia, os policiais fizeram contado com um morador daquela área identificado como V.R.F.A., de 35 anos, que inicialmente negou possuir arma de fogo em sua posse; sendo que após breve entrevista, teria autorizado a entrada dos militares em seu imóvel, onde em buscas foram encontrados dentro de um guarda-roupas: uma carabina Winchester, calibre 22, um carregador e 14 projéteis intactos.

Questionado, o morador teria confessado aos policiais que possuía a arma para defesa pessoal e de sua família, pois, mora em uma área rural; contudo, não possuía autorização legal para posse em sua residência. Ainda segundo informações, o indivíduo que possuí antecedentes criminais, estava bastante nervoso, sendo necessário o uso de algemas para a segurança da equipe e do abordado.

Diante do exposto, V.R.F.A., foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado após pagamento de fiança no valor de R$ 3 mil. A arma permaneceu apreendida.