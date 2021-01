Polícia Militar prende dois homens por furto de motocicletas em Cosmorama

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Junto aos indivíduos também foram localizadas várias ferramentas que eles haviam furtado da empresa.

Uma equipe da Polícia Militar de Cosmorama prendeu na manhã desta terça-feira (12), dois indivíduos por furto de motocicletas naquela cidade.

Após denúncia, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de averiguação de furto de motocicletas, onde encontraram dois indivíduos no estacionamento de uma indústria de Cosmorama. No local, os policiais encontraram os indivíduos e os abordaram. Junto aos homens foi encontrado um veículo. Com eles também foram localizadas várias ferramentas que haviam furtado da empresa. Segundo informações, os dois indivíduos trabalhavam para uma indústria na cidade.

Após abordagem, os criminosos afirmaram o local onde a segunda motocicleta estava. Ela estava em uma propriedade rural de Cosmorama, além de outras peças deste mesmo veículo em uma residência em Votuporanga. Os dois veículos estavam sem placa, e após consulta feita pelo chassi e pelo motor, foi constatado que as duas motocicletas eram produto de furto, ocorrido em Votuporanga nos dias 8 e 11 de janeiro.

Os dois foram levados para a Delegacia de Cosmorama, onde permaneceram a disposição da justiça. Veículos e ferramentas devolvidos aos seus proprietários.