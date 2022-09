POLÍCIA MILITAR PRENDE AUTOR DO ROUBO EM FARMÁCIA DE JOSÉ BONIFÁCIO

Foi registrado na noite de ontem um roubo a mão armada em um estabelecimento comercial (Farmácia) no centro de José Bonifácio, segundo informações contidas no boletim de ocorrência por volta de 20:00 um indivíduo entrou no estabelecimento e anunciou o assalto, assustado o proprietário entregou o dinheiro que havia no caixa e mesmo assim o assaltante efetuou um disparo contra o mesmo que tentou abrigar-se atrás do balcão mais foi atingido na altura do ombro, que na sequência foi atendido na Santa Casa de José Bonifácio e liberado.

O assaltante evadiu-se do local juntamente com um segundo indivíduo ambos já identificados pela Polícia , o autor do disparo foi localizado e preso por volta de 5:00 da manhã com ele foram apreendidos todo dinheiro do roubo , celulares e a arma utilizada no crime.

O indivíduo e todo material foi apresentado no plantão policial em José Bonifácio e o mesmo segue à disposição da justiça.