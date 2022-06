Polícia Militar impede furtos na linha férrea de Votuporanga

Em menos de 24h, a Polícia Militar e os seguranças do local flagraram criminosos tentando levar grãos, combustíveis e até grampos da linha

A Polícia Militar de Votuporanga impediu dois furtos em menos de 24h, na linha férrea do município, em específico na região Sul. Os casos aconteceram no domingo (26) e anteontem, e três pessoas foram presas pelo crime de tentativa de furto, no momento em que foram flagrados levando grãos, combustíveis e até grampos da linha.

De acordo com as ocorrências, no primeiro flagrante, um casal foi localizado tentando levar grãos de soja e combustível de dois vagões, que estavam parados na linha férrea. Com o flagrante, eles foram conduzidos para a Central da Polícia Civil, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

Já no segundo caso, ocorreu anteontem, por volta das 15h. Um indivíduo, identificado como J. F. S. dos S., foi flagrado na prática de furto de materiais de ferro e ao notar a chegada da polícia, ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado.

Com ele os militares encontraram um saco com 33 grampos e um pé de cabra utilizado para retirar os materiais do local. A ocorrência foi apresentada na Central da Polícia Civil de Votuporanga e o indivíduo foi liberado em seguida.

LEGENDA:

Nos dois casos a polícia conseguiu intervir e os objetos não foram levados pelos criminosos

(Foto: Divulgação)