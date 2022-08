A previsão é que o sistema custe R$ 5,4 milhões por mês, incluindo a instalação das câmeras e a tecnologia de operação. Atualmente, o sistema Detecta conta com 8,4 mil leitores de placas em 4,4 mil pontos do estado de São Paulo.

Os equipamentos instalados nas viaturas vão identificar veículos com registro de roubo, furto ou outro ponto de atenção e alertar os policiais. Isso é possível devido a integração das câmeras com os bancos de dados da segurança pública e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).