Polícia Militar flagra menino de 11 anos dirigindo carro com o pai e mais duas crianças na BR-153

Um menino de 11 anos foi flagrado dirigindo um carro na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto (SP). Segundo a polícia, no veículo também estavam o pai do menino, de 35 anos, e mais duas crianças, de 4 e 7 anos.

O caso foi registrado na noite deste sábado (4). Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares encontraram um carro com as iluminações traseiras queimadas na BR-153 e, ao passarem do lado do veículo, perceberam que ele estava sendo conduzido por uma criança.

A Polícia Militar deu ordem de parada e o menino estacionou na Avenida Luís da Cruz Martins. Segundo a PM, o pai da criança alegou que tinha ingerido bebida alcoólica e, por isso, entregou a direção para o filho de 11 anos.

Ainda de acordo com o BO, no banco traseiro do carro, estavam outros dois filhos do homem, sem cintos de segurança. A PM também constatou que o veículo estava com três pneus lisos e licenciamento vencido.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o carro foi entregue a uma pessoa habilitada que se apresentou no local.

A VOZ DAS CIDADES: