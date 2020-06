Polícia Militar detém suspeito e recupera produto de furto em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

R.L.F., foi preso no bairro Palmeiras I; contudo, foi ouvido e liberado.

Nesta terça-feira (16), policiais militares da Equipe Delta realizavam patrulhamento pelo bairro Palmeiras I, em Votuporanga/SP, juntamente com CGP 3, quando foram informados de que um indivíduo já conhecido nos meios policiais tentava esconder um produto de furto em área de mata ciliar nas proximidades da Avenida República do Líbano.

De acordo com informações, referido local, os policiais avistaram R.L.F., carregando uma mochila na cor roxa, quando pela Rua Francisco Bueno Escobar, percebendo a presença das viaturas demonstrou certo nervosismo, e rapidamente adentrou na residência do adolescente K.V.S.S., de 14 anos e retornou sem a mochila, dispensando-a no quintal.

Ainda segundo informações, o suspeito foi imediatamente abordado e, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado; porém, em vistoria pelo quintal da casa, a mochila foi encontrada caída no chão, com vários objetos produtos de furto na segunda-feira (15) em residência pela Rua Goiânia.

Questionado, R.L.F., prontamente confessou o crime e, o adolescente ao perceber que seria abordado evadiu-se tomando rumo ignorado.

Diante do exposto, R.L.F., e os objetos localizados foram apresentados no 3º Distrito Policial, onde o produto foi devolvido a vítima. O detido, foi ouvido e liberado, devendo responder pelo crime de furto.