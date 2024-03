Polícia Militar de Votuporanga prende suspeito de furto em flagrante

Durante uma patrulha de Atividade Dejem no município de Votuporanga, um chamado do COPOM alertou sobre um furto recente em um estabelecimento comercial. A rápida resposta dos policiais resultou na localização do suspeito em questão.

Após contato com a vítima, que forneceu imagens do sistema de segurança, a equipe policial conseguiu identificar o suspeito.

Em uma diligência pela zona norte, nas proximidades do terminal rodoviário, o suspeito foi avistado caminhando pela via e prontamente abordado.

Durante a busca pessoal, nada relacionado ao furto foi encontrado, porém, ao ser questionado sobre o incidente, o suspeito admitiu ter trocado os itens furtados por pedras de crack, sem revelar o local da troca.

Diante da evidência e da confissão, o suspeito foi detido em flagrante e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi apresentado ao Delegado de plantão. Ele permanece à disposição da justiça para responder pelos seus atos.

Essa ação demonstra a eficácia e a prontidão da polícia de Votuporanga em lidar com crimes contra o patrimônio, garantindo a segurança e a tranquilidade da comunidade local. A colaboração entre as autoridades e os cidadãos é fundamental para manter a ordem e prevenir atividades criminosas em nossa cidade.

Reportagem: www.votunews.com.br