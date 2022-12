Pai é preso em flagrante após estuprar o próprio filho de 9 anos em NH

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, (12/12/2022), depois de estuprar o próprio filho, de 9 anos, na cidade de Novo Horizonte (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o irmão mais velho da criança, que tem 22 anos, contou para a polícia que, por volta da 1h, ouviu um barulho da cama e foi ver o que estava acontecendo, momento em que viu o menino com os shorts abaixados e o pai se vestindo rapidamente.

Policiais militares entraram no imóvel e o indivíduo resistiu à ordem de prisão, sendo necessário o emprego de força física moderada e uso de algemas para detê-lo.

A mãe do menino, que tem 41 anos, contou, em depoimento, que possui problemas de saúde e faz uso de medicamentos. Mesmo sob efeitos de remédios, ela afirma que o autor pratica sexo com ela, sem seu consentimento. Na delegacia ela pediu medida protetiva de urgência.

A criança passará por exame de corpo de delito junto ao Instituto Médico Legal (IML) e será acompanhada por equipes do CRAS e também do Conselho Tutelar.

O autor foi preso em flagrante por estupro de vulnerável com agravantes, violência doméstica e resistência. Ele foi levado para a cadeia da cidade, onde permaneceu preso à disposição da justiça.

Gazeta do Interior