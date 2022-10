Polícia Militar de Votuporanga prende criminoso envolvido com onda de furtos

O homem foi preso em flagrante no momento em transportava dois botijões de gás, que ele tinha acabado de furtar no Jardim Eldorado

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um ladrão envolvido com a onda de furtos no bairro Jardim Eldorado, na zona Sul do município. O homem, identificado como F, de 43 anos, foi flagrado, anteontem, com dois botijões de gás de cozinha, que ele tinha acabado de furtar de uma residência nas proximidades.

De acordo com a ocorrência, depois de uma série de denúncias dos moradores do bairro, a Polícia Militar começou a intensificar o patrulhamento pela região e durante esse trabalho a equipe viu o criminoso transportando dois botijões numa bicicleta. A suspeita foi levantada, diante do horário em que ele foi flagrado, que era por volta de 22h30.

O bandido, então, foi abordado e confessou que os objetos, inclusive, a bicicleta eram produto de furto. A polícia entrou em contato com os proprietários da casa, que confirmaram a falta dos botijões e também da bicicleta.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

FOTO: REPORTAGEM: Jornal A Cidade Votuporanga