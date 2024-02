CASAL É PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO

Na tarde desta terça-feira, dia 20, policiais militares de Ilha Solteira tomaram conhecimento de furto de bicicleta ocorrido naquela cidade, passando a patrulhar com vistas ao objeto furtado.

Algum tempo depois, avistaram indivíduo morador da cidade, desempregado, 50 anos, entrando em sua residência (local com denúncias de ser ponto de venda de drogas) com uma bicicleta idêntica a furtada, sendo ele abordado.

Em entrevista com o suspeito e sua amásia, desempregada de 24 anos, esta acabou por admitir que realizavam o comércio de drogas naquele local, e que havia escondido porções em suas partes íntimas, sendo localizadas porções de crack que pesaram 8 gramas e R$ 424,00 em espécie.

Durante busca na residência, encontraram uma pedra bruta de “crack” que aferiu 18 gramas (suficiente para produzir mais de 50 porções), caderno de contabilidade da venda das drogas, petrechos para o embalo e 4 aparelhos celulares de procedência duvidosa.

Em contato com a vítima do furto, foi mostrada uma foto da bicicleta encontrada com o suspeito, tendo ela reconhecido como sendo a sua.

Ainda na residência, os policiais encontraram 3 crianças, com idades de 08, 06 e 04 anos, dormindo no chão da sala em estado deplorável, sendo constatado os maus tratos.

O Conselho Tutelar foi acionado e compareceu no local, encaminhando de pronto as crianças para o Abrigo CAFISA, onde ficaram tuteladas.

O casal foi encaminhado ao DP local de Ilha Solteira, onde foram autuados por tráfico de drogas e receptação, e recolhidos a uma cela, à disposição da justiça.

