Polícia Militar de Votuporanga detém três homens com linha chilena

Indivíduos seriam moradores de Pereira Barreto/SP e estariam em Votuporanga/SP para vender o produto que pode resultar em graves acidentes e até mortes.

Na manhã deste domingo (21), a Polícia Militar realizou uma operação para apreender linhas cortantes (chilenas) em uma área próxima do bairro Residencial Figueiras, em Votuporanga/SP.

De acordo com a PM, a operação resultou na apreensão de três indivíduos que são moradores de Pereira Barreto/SP e, foram apresentados na Central de Flagrantes; juntamente com 68 pipas e vários carretéis de linha com cortante e linha chilena.

A comercialização de linha chilena é proibida no Brasil. Ela é altamente cortante e coloca em risco a vida de pessoas, principalmente motociclistas e ciclistas atingidos durante a soltura de pipas.

Inúmeras apreensões foram feitas pela PM nos últimos dias em Votuporanga. Quem for flagrado com linha chilena ou cerol é indiciado por colocar em risco a vida de terceiros. Se for menor, os pais ou responsáveis também podem arcar com as penalidades.