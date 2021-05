Polícia Militar de Votuporanga captura homem procurado pela Justiça

A Polícia Militar de Votuporanga capturou nesta segunda-feira, um homem de 48 anos de idade, procurado pela Justiça. De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br durante patrulhamento pela zona sul da cidade, os policiais militares (Equipe Alpha) depararam-ser com um indivíduo e era de conhecimento da guarnição de que havia um mandado de prisão em seu desfavor.

De pronto o homem foi abordado e confirmado sua identidade sendo ele P. de 48 anos de idade, recebendo voz de prisão. Diante os fatos, foi encaminhado até a Central de Flagrantes onde a autoridade de plantão elaborou boletim de captura de procurado, permanecendo P. à disposição da justiça de Votuporanga.