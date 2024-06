MULHER PRESA POR TRÁFICO DE DROGAS

Policiais do 28º BPM/I, juntamente com equipes do TOR e CANIL, em patrulhamento pela Rodovia Marechal Rondon, em Castilho, abordaram um ônibus, que tinha como origem Campo Grande/MS e destino Campinas/SP.

Durante revista na mala de uma mulher, cozinheira de 46 anos, localizaram 5,345 kg de maconha, 06 tijolos, e 11,025 kg de sinal, 07 pacotes, sendo ela conduzida ao Plantão Permanente de Andradina, onde foi autuada por TRÁFICO DE ENTORPECENTES, e recolhida à carceragem local, à disposição da justiça.

