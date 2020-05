Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Fernandópolis

L.M.G. de O., foi preso no bairro Jardim Universitário.

Na tarde desta sexta-feira (15), um indivíduo foi preso pela Polícia Militar durante abordagem no bairro Jardim Universitário, em Fernandópolis/SP.

De acordo com informações, L.M.G. de O., transitava pelo bairro com uma motocicleta sem placas, o que chamou a atenção dos policiais que faziam a ronda pelo local. Com apoio da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), os militares conseguiram efetuar a abordagem.

Em seguida, durante pesquisa via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), os policiais constataram que existia um mandado de prisão em aberto, para cumprimento de uma pena de seis anos em regime semiaberto.

Diante do exposto, L.M.G. de O., foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.

FONTE: Informações | regiaonoroeste.com