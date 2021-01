PM prende ladrões após furto de moto em Fernandópolis

Na tarde de ontem (26), a equipe de rádio patrulhamento da 1ª Companhia do 16º BPM/I, tendo ciência do furto de uma Honda c100 Biz de cor preta, deu início ao patrulhamento voltado para a localização do veículo tendo em vista o “modus operandi” dos criminosos de esconderem os veículos produto de ilícito nas regiões periféricas da cidade.

Quando em patrulhamento nas proximidades do bairro Acapulco, o Copom solicitou que a equipe se deslocasse para atender a uma ocorrência em que o solicitante informou haver uma moto parada no final da rua Augusto Aidar pelo bairro Acapulco, e ao chegarem próximo do local, com o apoio das demais viaturas policiais, foram avistados dois indivíduos que estavam empurrando a motoneta furtada em meio ao matagal, abandonando o referido veículo no mato para que pudessem tentar empreender fuga em sentido à rodovia Euclides da Cunha, sendo então abordados pelo trevo da rodovia Percy Waldir Semeghini (Trevo da Água Vermelha).

Após a realização das buscas pessoais, nada de ilícito foi localizado com os indivíduos, indagado a respeito da motoneta, um dos abordados declarou ter furtado a motoneta de uma residência juntamente com seu comparsa, um terceiro indivíduo que não estava ali com eles, que inclusive tiveram que pular o muro para entrar e arrombar o portão para sair.

Já o segundo abordado, quando indagado a respeito, disse que não sabia da procedência da motoneta mas que ia dar uma volta “rolê” com seu colega.

O primeiro abordado ainda admitiu o furto de uma Honda CG Titan 150 de cor vermelha e duas motocicletas pela cidade de Ouroeste sendo uma YBR de cor prata e uma CG150 Fan de cor preta, crimes que serão esclarecidos na fase das investigações.

Os dois indiciados permaneceram presos e foram encaminhados para a cadeia de Santa Fé do Sul e responderão pelos seus crimes, o terceiro envolvido, foi indiciado e também responderá pelo crime assim que for localizado.