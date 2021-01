Fernandópolis: rapaz é preso após fugir da PM e bater em viatura

Um rapaz foi preso pela Polícia Militar de Fernandópolis após empregar fuga com um moto Honda, com placa de Ouroeste, e bater em uma viatura. O fato aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 21, no centro de Fernandópolis.

Indivíduo extremamente conhecido nos meios policiais transitava pela via pública quando ao perceber que seria abordado empreendeu fuga alucinante com sua motocicleta, colocando sua própria vida em risco e de outras pessoas.

Ele foi acompanhado pela Força Tática e outras viaturas de apoio, sendo então interceptado após colidir com a viatura policial e sofrer queda. Mesmo resistindo a ordem de parada, J.P.Z. da S. empreendeu fuga a pé para o interior de um banheiro no pátio de um posto de combustível (BR Mania) onde lá se desfez de algo no vaso sanitário (aparentando ser cocaína) não sendo possível recuperá-la.

No momento da detenção o indivíduo ainda se portou de forma agressiva, sendo necessário o uso de força física para contê-lo e algemá-lo, do que restaram lesões em um dos integrantes da equipe.

O Individuo permaneceu preso (sem direito a fiança) pelos crimes de Flagrante de Embriaguez na condução de veículo (substância análoga), Direção Perigosa, Dano ao patrimônio público (ao danificar o para-choque da viatura), Resistência e Lesão Corporal.

J.P.Z. da S. já tem antecedentes criminais por Estupro, Tráfico de Drogas e Associação, Crimes de Trânsito, entre outros.