Polícia Militar apreende réplica de arma de fogo com indivíduo durante operação no bairro Matarazzo

Policiais militares de Votuporanga apreenderam na manhã deste sábado, uma réplica de arma de fogo durante a Operação Saturação realizada no bairro Matarazzo – zona sul de Votuporanga.

Conforme informações colhidas pelo votunews.com.br na manhã deste sábado – policiais militares da 3ª Cia do 16º de Votuporanga apreenderam simulacro de arma de fogo.

Durante saturação no bairro Matarazzo a equipe policial militar avistou o veículo Honda/Civic, sendo que o proprietário já é conhecido nos meios policiais por ser usuário de drogas, que transitava pelas ruas do bairro como se estivesse procurando algo e pela Rua Vladimir Casagrande foi realizada a abordagem.

Após busca pessoal, onde nada de ilícito foi localizado, foi realizada a vistoria no carro onde um simulacro de arma de fogo foi localizado ao lado direito do banco do condutor.

Indagado sobre o simulacro o indivíduo respondeu que utilizava para intimidar outros usuários de drogas que se aproximavam do veículo.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o objeto foi recolhido e o indivíduo liberado após ser ouvido.

REPORTAGEM: VOTUNEWS