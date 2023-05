NOTÍCIA URGENTE: ciclista fica gravemente ferido na vicinal que liga Votuporanga a Álvares Florence

Um grave acidente ocorrido por volta das 19 horas, deste sábado, na vicinal Hebert Vinícius Mequi – que liga Votuporanga a Álvares Florence.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, um ciclista de 49 anos de idade, ficou gravemente ferido após uma colisão envolvendo sua bicicleta e um veículo no sentido Votuporanga a Álvares Florence.

Em um esforço conjunto das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Votuporanga socorreu o senhor em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Conforme apurado pela reportagem, o ciclista sofreu fraturas nas pernas e lesões pelo corpo e foi socorrido inconsciente para a Santa Casa de Votuporanga.

A Polícia Militar de Votuporanga está no local para o registro do acidente e também para garantir a segurança para evitar outros acidentes no trecho, que está parcialmente interditado.

