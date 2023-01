Justiça decide manter preso motorista que matou jovem em chácara

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A justiça decidiu manter preso o motorista que atropelou e matou a jovem Estefany Ferreira Medina, de 20 anos, após uma festa neste último domingo (29/01/2023), em uma chácara de Cedral (SP). O indivíduo, de 23 anos, passou por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (30/01), e teve a prisão preventiva decretada.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o autor seguia pela rua de saída das chácaras, quando teria atropelado Estefany por volta das 7h de ontem. Testemunhas disseram que, após atropelar a vítima, ele desceu do carro, deu risada e saiu cantando pneu.

Imagens de câmeras de monitoramento obtidas com exclusividade pela Gazeta do Interior mostram o momento que o motorista passa pelas ruas de Cedral. Moradores contam que, por pouco, uma pessoa que caminhava pela via não foi atropelada por ele.

emApós diligências da Polícia Militar de Cedral, equipes encontraram o indivíduo dormindo em sua casa e o carro estacionado na garagem de casa, em Guapiaçu. Ele foi preso em flagrante e confessou que havia atropelado a vítima após ter ingerido bebida alcoólica durante toda a noite no evento, que era open bar, e que fugiu porque estava apavorado.

O autor será levado para um presídio da região, onde deverá ficar preso até o julgamento. Ele responderá por homicídio culposo na direção de veículo, lesão corporal, fuga de local de acidente e possivelmente embriaguez. Se condenado ele poderá pegar até 12 anos de prisão.

Gazeta do Interior