No último dia 28, a Polícia Militar Ambiental impediu dois furtos em Votuporanga. Durante o patrulhamento, a equipe recebeu uma denúncia de furto no CRAS Norte. Ao chegar ao local, os policiais flagraram um suspeito tentando sair pela janela com objetos furtados.

Outro indivíduo tentou fugir, mas foi rapidamente contido pelos policiais. Com ele, foram encontradas uma substância semelhante a crack, dinheiro e um celular roubado. Ambos os suspeitos foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes.

O celular recuperado foi devolvido ao proprietário, que compareceu à delegacia para registrador ou furto. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.