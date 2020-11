Acidente deixa duas pessoas feridas no bairro Matarazzo em Votuporanga

Um grave acidente de trânsito ocorrido por volta do meio-dia desta quarta-feira, deixou duas pessoas feridas no bairro Matarazzo, em Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o acidente aconteceu na rua Amélio João Gossn e envolveu um veículo Gol de cor branca de uma empresa de internet e uma motocicleta.

Na colisão lateral entre o carro e a moto, duas pessoas ficaram feridas, sendo uma criança de aproximadamente dez anos de idade e uma moça que conduzia a motocicleta.

Imediatamente, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgêncio) esteve no local e socorreu as vítimas até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde foram atendidas pelos médicos daquela unidade de saúde.

Votunews/Reportagem: