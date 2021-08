Polícia investiga vídeo postado por pai que mostra agressão a filho de 8 anos: ‘A vida bate doído, vai ser fraco?’

Caso foi registrado em Birigui/SP. Homem nega que agrediu criança e ressalta que é a maneira de educar o menino.

A Polícia Civil de Birigui/SP investiga um vídeo que mostra uma criança de 8 anos sendo agredida física e verbalmente pelo pai. A gravação foi publicada nas redes sociais, pelo próprio pai, o que causou polêmica.

Nas imagens, é possível ver que o menino sentado no banco de passageiros de um carro, preso ao cinto de segurança, quando o pai o agrediu com um soco na região do queixo e disse: “a vida pega desprevenido”.

Com a voz embargada, o menino respondeu ao pai: “já estava pensando nisso”. Em seguida, foi agredido novamente pelo homem.

Logo depois, o pai voltou a dar socos no filho e enfatizou: “a vida bate doído. Você vai ser fraco, mano? Vai se entregar?”.

O menino, então, respondeu e também começou a bater no pai. O vídeo termina com a criança gritando, chorando e dando socos no homem.

Denúncia

De acordo com a mãe do menino, o ex-companheiro, de 31 anos, postou o vídeo nas redes sociais no mesmo dia em que também a agrediu e bateu no filho na porta da casa dela.

A mulher procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica, lesão corporal e ameaça. A Polícia Civil de Birigui também investiga o caso.

Por telefone, o homem disse que “é o jeito dele de educar e de ser pai”. Ele também afirmou que “quer provocar a ira do menino e a revolta positiva a partir das dores para que ele queira reagir, vencer na vida”.

O pai ainda afirmou que, quando está com o filho, sempre brinca de “lutinha”, mas que não bate para machucar.

Segundo a Polícia Civil, a mãe da criança foi à delegacia e prestou depoimento sobre as agressões. O homem ainda não foi ouvido, pois está fora de Birigui.

*Informações/G1