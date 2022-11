Alunos de Valentim Gentil recebem orientações sobre saúde bucal

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na última semana, as dentistas que atuam na Secretaria de Saúde estiveram na EMEI “Airton de Medeiros” e EMEF “Vicente Santoro” para uma conversa com os alunos sobre saúde bucal.

A ação foi realizada em parceria com a Secretaria de Saúde e de Educação, por meio do PSE – Programa Saúde na Escola.

Os alunos da rede municipal receberam um kit odontológico da Prefeitura que contém creme dental, escova e fio dental para os cuidados com a saúde bucal das crianças.

O objetivo da ação é contribuir para formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos à saúde e de atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento da vulnerabilidade que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.