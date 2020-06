A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta sexta-feira(26), o registro do primeiro óbito em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19) em Auriflama.

Trata-se de uma mulher de 65 anos. A paciente estava internada na Santa Casa de Araçatuba desde o dia 20/06 e chegou a óbito na madrugada desta sexta-feira(26), a paciente tinha hipertensão.

Ressaltamos a extrema importância da população respeitar os decretos governamentais, as medidas de distanciamento social, sempre usar máscaras, higienização das mãos com água, sabão, álcool gel 70%, e principalmente, evitar aglomeração e ficar em casa. São as principais ferramentas para que não haja a propagação do vírus em nosso município.

Reforçamos que caso percebam sintomas da Covid-19 como febre, tosse seca, dificuldade para respirar, dores no corpo, dor de cabeça, diarreia, perda do olfato e do paladar, coriza e/ou dor de garganta, procure a Unidade de Pronto Atendimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: