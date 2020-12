Polícia investiga possível participação de mecânico em homicídio

A Polícia Civil está investigando a participação de um mecânico de 27 anos no homicídio do jovem Adriano Colombo Massaroto, de 21 anos, que foi morto na quinta-feira passada (3) na Rua Mário Covas, em Araçatuba.

O mecânico foi preso em flagrante nesta segunda-feira (7), acusado de porte ilegal de arma após uma denúncia anônima.

Na casa onde ele mora, no bairro Traitu, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 com numeração raspada, carregada com oito munições intactas. A arma teria sido usada para matar Adriano.

De acordo com a polícia, ao ser questionado, o mecânico disse que era amigo de Adriano e que a pistola era dele.

Ainda segundo o suspeito, após a morte de Adriano, ele acabou ficando com a arma porque também estava com medo de morrer. Ele ainda perguntou aos policiais se teria como pagar fiança para ser liberado.

A arma será encaminhada para perícia, a fim de se apurar se era a arma utilizada no crime.

O CRIME

Massaroto foi assassinado por motoqueiros na Rua Mário Covas, enquanto dirigia um carro. Ele foi atingido por vários tiros efetuados pelo garupa da moto.

Cerca de ​150 metros depois, já ferido, o jovem perdeu a controle da direção do carro e atingiu violentamente outro carro e só parou quando bateu violentamente em duas árvores e duas motocicletas.

Em seguida, os criminosos fugiram.