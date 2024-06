Criança de 5 anos é esquecida em ônibus escolar por horas em Santa Fé do Sul

Um incidente alarmante ocorreu na última quarta-feira, 19 de junho, quando Benjamin, uma criança de apenas 5 anos, foi esquecida dentro de um ônibus escolar por aproximadamente duas horas e meia na cidade de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo.

O menino embarcou no transporte escolar por volta das 11h30 com destino à escola Casa da Criança. Durante o trajeto, Benjamin adormeceu e não desembarcou no seu destino. A monitora e o motorista do ônibus não verificaram o interior do veículo antes de seguir viagem.

A mãe da criança, que compareceu a uma reunião de pais na escola às 12h30, notou a ausência do filho e iniciou uma busca. Após contatos com a escola e a babá, o motorista do ônibus foi contatado e, cerca de 10 minutos depois, informou que o menino estava trancado dentro do veículo.

Benjamin permaneceu sozinho no ônibus das 11h30 até as 14h00, sem ventilação, água ou comida. Quando resgatado, apresentava sinais de desidratação, fraqueza, palidez e pânico. A criança relatou ter gritado por socorro sem sucesso durante o tempo em que esteve presa.

O incidente deixou a família profundamente abalada. A mãe expressou sua indignação com a falta de profissionalismo e responsabilidade dos envolvidos. Ela também manifestou preocupação sobre o que poderia ter acontecido se não tivesse comparecido à reunião escolar naquele dia.

A criança está apresentando sinais de trauma, acordando durante a noite com pesadelos e revivendo a experiência. A família aguarda um posicionamento oficial da Secretaria de Educação do município sobre o ocorrido e as medidas que serão tomadas para evitar incidentes semelhantes no futuro.

O caso levanta questões sérias sobre a segurança nos transportes escolares e a necessidade de protocolos mais rigorosos para garantir o bem-estar das crianças.

TJ/SP: Município é condenado após criança ser esquecida em ônibus escolar

No ano passado, um caso semelhante ganhou notoriedade quando o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) condenou um município a pagar uma indenização de R$ 20 mil por danos morais a uma família cuja criança de cinco anos foi esquecida em um ônibus escolar. O incidente, ocorrido em março de 2023, envolveu uma criança que ficou trancada no veículo estacionado na garagem dos ônibus escolares por mais de uma hora, conseguindo sair por conta própria e se expondo a riscos na via pública. O colegiado da 5ª turma recursal de Fazenda Pública do TJ/SP manteve a decisão de primeira instância, considerando a gravidade do ocorrido e os perigos aos quais a criança foi exposta.

Imagem Ilustrativa