Inscrições para concurso público em Macedônia terminam dia 1º

As inscrições do concurso público para a Prefeitura Municipal de Macedônia que abriram inscrições no último dia 09 desse mês de dezembro estão na reta final. O prazo irá se encerrar dia 01 de janeiro de 2023.

São diversas vagas, dentre elas agente de contratação, contador I, controlador interno, eletricista, serviços gerais, motorista, médico, pintor e muito mais.

O edital completo está no site da Prefeitura Municipal de Macedônia http://macedonia.sp.gov.br/prefeitura/ ou http:// www.consesp.com.br que é a banca organizadora do concurso público.

“São diversas vagas para serem preenchidas, desejamos muito boa sorte a todos que irão participar. Com certeza é uma oportunidade ótima de emprego e de buscar a tão sonhada estabilidade. Fica nosso muito obrigado e que Deus abençoe! ” São as palavras do prefeito Reginaldo Marcomini.