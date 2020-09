Barretos Country Thermas Park anuncia reabertura de parque aquático para o dia 1 de outubro

Governador João Doria autorizou nesta quarta-feira (16) a reabertura de parques aquáticos e temáticos no Estado a partir do dia 23/9. Notícia beneficia diretamente o complexo de Barretos, que já estava com seu resort em funcionamento desde o dia 8 de agosto.

O Barretos Country Thermas Park, um dos principais empreendimentos de lazer para a família no interior paulista, anuncia a reabertura de seu parque aquático para o dia primeiro de outubro. A notícia está diretamente associada ao anúncio feito nesta quarta-feira (16), pelo governador João Doria, de que parques temáticos e aquáticos ao ar livre do estado de São Paulo poderão voltar a funcionar a partir do dia 23 de setembro no Estado.

O Barretos Country é um complexo de lazer e de negócios formado por resort, parque aquático de águas quentes e um centro de convenções para eventos que teve suas atividades paralisadas por conta da pandemia. Mas desde o dia 8 de agosto voltou a funcionar com seu resort e outras atrações como praia, piscinas de ondas, área kids e fazendinha.

Desde agosto, até essa primeira quinzena de setembro, o resort vem registrando ocupação média de 80% dos leitos e, até o fim do ano, já está com mais de 60% de suas reservas vendidas.

Segundo Filipe Rezende, diretor de entretenimento do GR GROUP, companhia responsável pelo complexo de Barretos, todas as determinações do governo do Estado para a reabertura dos parques serão seguidas, como funcionamento somente durante 8 horas por dia e com até 40% da capacidade máxima de público. Além de todo protocolo que já vinha sendo adotado pelo empreendimento para garantir a saúde e a segurança de colaboradores, hóspedes e visitantes.

“Já estávamos bastante otimistas com os resultados na parte de hotelaria, com a quantidade de reservas consolidadas até antes de retomarmos a operação do nosso resort. E agora ainda mais, com a possibilidade de reabrir totalmente nosso parque aquático. O Barretos Country se beneficia muito do turismo de curta distância, que deverá crescer neste momento pós-pandemia”, destaca Filipe.

Sobre o Barretos Country Thermas Park

O Barretos Country Thermas Park, empreendimento do GR Group, é um resort anexo ao único parque aquático de águas termais e tematização country do país. São mais de 40 atrações que incluem praia com piscina de ondas, parque de aventuras, fazendinha com animais de pequeno e médio porte, minizoológico, centro de convenções e eventos, parque aquático com águas quentes naturais, ice bar com temperaturas que chegam a 20 graus negativos e conta com a maior praia artificial em extensão do país.