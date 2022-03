Réptil, da espécie jiboia, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte e solto na natureza

Uma moradora de Sales, município que fica a 79 km de Rio Preto, encontrou uma cobra enrolada no fio de energia elétrica em frente a sua casa. O caso aconteceu na última sexta-feira, 25. O Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte foi acionado e compareceu ao local, retirando o animal com segurança.

Segundo a filha de Marizelda Gertrudes Martins Campregher, Mailla Campregher, a mulher percebeu a presença do bicho, que aparentava ter aproximadamente 1,5 m, por meio do desespero de funcionárias de uma fábrica que fica em frente a sua residência, que notaram a cobra no fio por volta das 7h.

De acordo com Mailla, o réptil migrou, em seguida, do fio para uma árvore em frente à casa de sua mãe. Em seguida, funcionários da empresa acionaram os Bombeiros, que solicitaram o desligamento de energia e resgataram o animal, soltando-o na natureza logo depois.