Homem é preso após roubar carro de aplicativo em Rio Preto

O criminoso estava acompanhado da mulher grávida quando cometeu o crime.

Um homem de 27 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (3), pela Guarda Civil Municipal (GCM), após usar uma faca para roubar o carro de um motorista de aplicativo, na Vila Maceno, em São José do Rio Preto/SP. O homem estava acompanhado da mulher grávida, que está no sexto mês de gestação.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal tinha passado a noite usando drogas dentro de um motel do Jardim Paraíso, zona Norte. Para ir embora, eles solicitaram um carro por aplicativo.

Durante o trajeto, o homem sacou uma faca, encostou no pescoço do motorista e anunciou o assalto. Na rua Orlando Canuto da Silva, obrigou a vítima entregar R$ 100 que tinha no bolso e descer do carro. Em seguida, o casal fugiu.

Os dois foram abordados pela Guarda Municipal quando estavam com o carro estacionado na rua Bernardino de Campos. Como parte do para-choque estava danificado, os guardas pensaram que o veículo estivesse com defeito e resolveram ver se o casal precisava de ajuda.

Inicialmente o casal fingiu ter pego o carro emprestado com parente, mas depois acabou admitindo o roubo.

Ao saber que eles seriam presos, a gestante começou a passar mal e teve de ser levada as pressas para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

Em depoimento na Central de Flagrantes, o homem disse que a mulher não teve qualquer participação no assalto, versão que foi confirmada pelo motorista de aplicativo.

O delegado de plantão Paulo Moreshi, determinou a prisão do homem pelo assalto. A mulher foi liberada após prestar o depoimento. O carro foi devolvido ao motorista de aplicativo.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Marco Antonio dos Santos