Polícia intervém e evita tragédia em Pontilhão em Fernandópolis

Uma tentativa contra a própria vida foi evitada em uma ação da Polícia Militar em parceria com o Corpo de Bombeiros no final da tarde desta terça-feira, dia 17, no pontilhão que liga os bairros Ubirajara ao Boa Vista sobre a rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis.

O homem, que não teve o nome e a idade divulgados, foi contido e encaminhado por uma unidade do Samu à UPA – Unidade de Pronto Atendimento para ser medicado.

Ele teria alegado problemas particulares e familiares.RN