Polícia Federal solta dois investigados na Operação Torre Eiffel

Nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro, a Polícia Federal liberou dois homens, um vendedor de veículos e um corretor, moradores de Santa Fé do Sul (SP), investigados na Operação Torre Eifeel, deflagrada no dia 28 de novembro contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, havia sido decretada a prisão temporária de 30 dias dos dois investigados, mas eles foram ouvidos e vão aguardar as investigações em liberdade. Os bens apreendidos em eles continuarão apreendidos à disposição da justiça.

A Polícia Federal estima que foram movimentados cerca de 50 milhões em dois anos, entre transações financeiras, mobiliárias e imobiliárias. A base do esquema funcionava em Santa Fé do Sul, onde foram comprados um hotel e um centro de beleza pelo líder do grupo.

No dia 28 de novembro foram cumpridos 16 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão nas cidades Jales, Santa Fé do Sul, Votuporanga, Rio Preto, Monte Aprazível, Rio Claro, Piracicaba, Americana, Sumaré, Santa Bárbara d’Oeste, Guarujá (SP), Catuti (MG) e Camboriú (SC).

Durante uma atualização da operação, um homem de 29 anos também foi preso no dia 8 de dezembro em Jales. Ao todo 15 pessoas continuam presas em Centros de Detenção Provisória (CDP) do Estado de São Paulo.