Polícia encontra plantação de maconha em estufa residencial em Jales

Investigadores da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Jales prenderam um rapaz em flagrante por tráfico de drogas.

Após receberem informações de que ele plantava maconha em sua casa e comercializava a “flor” da maconha, que chega a custar R$ 50,00 o grama, os policiais realizaram campana e o abordaram na frente de sua residência.

Em revista pessoal, foram encontradas 04 porções de flor de maconha. Ele afirmou ser usuário da droga e imediatamente confirmou aos policiais possuir uma estufa em sua casa com vários pés de maconha, autorizando a entrada no local.

No quarto do rapaz os investigadores encontraram duas estufas, com iluminação profissional e repletas de pés de maconha em vários estágios de crescimento, razão pela qual lhe foi proferida voz de prisão. Foco News