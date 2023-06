Polícia encontra mulher desaparecida; vítima é encontrada sem vida após acidente de moto

Daniele Aparecida Monge, de 34 anos, foi localizada na mesma estrada rural em que saiu do sítio no dia do desaparecimento. Ela deixa marido e uma filha de 3 anos.

A Polícia Civil de Promissão (SP) anunciou uma triste descoberta no caso do desaparecimento de Daniele Aparecida Monge, de 34 anos. Após intensas buscas, a mulher foi encontrada sem vida no final da tarde de sexta-feira (16/06), na mesma estrada rural de terra de onde saiu no dia em que desapareceu, no sábado passado (10/06).

De acordo com as informações preliminares, tudo indica que Daniele tenha sofrido um acidente ao deixar sua residência com destino à rodoviária. A vítima não conseguiu realizar uma curva na estrada e colidiu com uma árvore, resultando em sua morte imediata. O corpo foi encontrado junto à moto.

As autoridades locais estão realizando uma investigação mais aprofundada para esclarecer as circunstâncias do acidente. A Polícia Civil irá examinar as evidências encontradas no local e colher depoimentos de testemunhas, a fim de determinar os detalhes exatos do trágico incidente.

Daniele Aparecida Monge era muito querida na comunidade de Promissão e seu desaparecimento causou grande comoção entre amigos, familiares e conhecidos. Infelizmente, o desfecho desta busca é extremamente triste, deixando todos consternados com a perda precoce de uma vida.