Polícia é acionada após relatos de disparos de arma de fogo próximo da praça onde ocorreu roubo seguido de morte em Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga atendeu a um caso suspeito de disparo de arma de fogo na noite desta quarta-feira, dia 9, nas proximidades da praça João Friozi – ao lado do Cemitério Municipal de Votuporanga – local onde na noite desta terça-feira, o jovem Luan Castrequini, 27 anos de idade, foi covardemente morto após tentativa de roubo.

Moradores próximos da praça relataram ter escutado disparos de arma de fogo e acionaram as viaturas policiais. Durante todo o dia, o bairro Cidade Nova, nas proximidades do Cemitério, foi “cercado” de viaturas policiais que buscam pistas que possam chegar ao assassino do jovem Luan.

Um morador relatou que o vidro da janela foi quebrado pelo disparo de arma de fogo. Vários tiros teriam sido ouvidos na vizinhança, no bairro Cidade Nova, perto da Praça Friozi. O caso do roubo seguido de morte está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga.

O CRIME:

Uma tragédia marcou Votuporanga na noite desta terça-feira, dia 8. Um jovem de 27 anos de idade, morreu de forma trágica durante uma tentativa de roubo ocorrido na Praça João Friozi – ao lado do Cemitério Municipal de Votuporanga.

O jovem Luan Castrequini estava conversando com um amigo no banco da praça quando o criminoso chegou armado com um revólver calibre 38 e anunciou o assalto. Os rapazes teriam se levantado, momento em que o criminoso atirou contra o jovem, acertando a vítima no peito.