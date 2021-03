Motorista bêbado capota carro e amigo morre em Macaubal

Acidente aconteceu ontem (07) entre Sebastianópolis do Sul e Macaubal. O motorista do carro foi preso.

Um morador de Sebastianópolis do Sul, de 27 anos de idade, morreu ontem (7) no capotamento do carro que estava como passageiro na rodovia Jamil Chamas, entre Sebastianópolis do Sul e Macaubal.

Ele estava em um Gol que capotou no km 7 da vicinal entre as duas cidades. A vítima sofreu graves ferimentos, tendo sido constatado o óbito por paramédicos do SAMU.

O motorista do carro, de 46 anos, também morador de Sebastianópolis do Sul, se feriu levemente e foi preso por dirigir embriagado e provocar o acidente fatal do amigo.

Os dois teriam ingerido bebidas alcoólicas na cidade onde moram. O motorista contou aos policiais que a vítima pediu para que o motorista o levasse até Macaubal e no trajeto teria perdido o controle da direção e o carro capotado.

