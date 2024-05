Polícia prende em flagrante rapaz que ateou fogo na residência do irmão em Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante um rapaz que ateou fogo na residência do seu irmão localizada no bairro Vale do Sol.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br o rapaz, que é usuário de entorpecentes foi abrigado na residência pelo seu irmão e, por motivos ainda a serem apurados, ateou fogo no imóvel, um sobrado localizado próximo a praça do bairro Vale do Sol.

As chamas consumiram boa tarde do imóvel na parte térrea, destruindo televisor, vídeo-game, sofá e outros móveis da casa. Imediatamente, vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros que chegou rapidamente no imóvel, controlando as chamas e evitando que o fogo consumisse outros cômodos.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local e conseguiu flagrar o rapaz ainda próximo. Segundo o que a reportagem apurou, ele ainda segurava em uma das mãos uma caixa de fósforo. Ele foi contido pela PM e conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil onde a autoridade policial deu voz de prisão em flagrante, determinando o seu recolhimento a uma cadeia pública da região.

Reportagem: www.votunews.com.br